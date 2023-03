"Il faut que les dégoûtants partent" : plusieurs organisations membres de la CNAPD appellent à l’exclusion de groupes complaisants avec la Russie

”Nos visions de la société et nos combats sont devenus irréconciliables.” C’est par ces mots que les Jeunes Engagés annonçaient à La Libre leur retrait de la Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), vendredi dernier. Ce départ intervient à la suite de la manifestation pour la paix en Ukraine organisée par la coalition le 26 février dernier, qui a généré un profond malaise au sein des organisations pacifistes. En effet, si l’action se voulait apolitique et promouvait une résolution pacifique du conflit via la voie diplomatique, certains groupuscules pro-russes et anti-Otan ont infiltré le cortège, appelant clairement au soutien de Vladimir Poutine.