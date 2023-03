Annulé au Roma, l'iftar LGTBI aura lieu à l'Hilton d'Anvers : "L’amour sous toutes ses formes mérite le respect"

Bart Somers (Open VLD), le ministre de l’Égalité des chances en Flandre, fut le premier à exprimer ses regrets. “Inacceptable”, a réagi le Malinois qui souligne que l’on ne peut pas céder aux menaces. "Nous mettrons tout en œuvre pour connaître leur origine et pour aider les organisateurs. En Flandre, l’amour sous toutes ses formes mérite le respect”, certifie le ministre libéral.

Verlinden propose l'Hilton

A Anvers, le conseiller communal N-VA Kevin Verheecke, lui-même gay, rappelle que la soirée aurait été une occasion unique de jeter des ponts entre les communautés. L’élu qui préside la salle de spectacle Amuz, située Kammenstraat, affirme qu’il fera tout pour que les gens qui le lui demandent, puissent assister à l’iftar dans la salle de spectacle dont il a la tutelle.

Annelies Verlinden (CD&V), la ministre de l’Intérieur, a fait savoir, mercredi, qu’elle invitait la communauté LGBTI à se joindre à l’iftar qu’elle organisera ce jeudi 23 mars à l’hôtel Hilton d’Anvers en collaboration avec l’antenne anversoise de Fedactio, la Fédération des Associations citoyennes belges qui avait déjà organisé un iftar à Anvers pour la communauté LGBTI en 2019. “Cela s’était très bien passé, cette année on ajoutera quelques tables”, a indiqué Ibrahim Anaz de la fédération Fedactio. “Je me réjouis de fêter l’iftar en ce premier jour du ramadan avec le plus possible de gens au-delà de leur croyance religieuse et quelle que soit leur orientation sexuelle”, a souligné la ministre.