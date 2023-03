Fatima Zibouh écartée d’une conférence sur l’antiracisme : “Il y a eu des pressions extérieures et des menaces”

Dimanche soir, l’Union des étudiants juifs de Belgique (UEJB) organisait une grande conférence intitulée “Les juifs, l’angle mort de l’antiracisme ?”. L’objectif de cette conférence était d’améliorer le dialogue entre les mouvements de lutte contre le racisme et ceux contre l’antisémitisme. L’affiche de l’évènement annonçait deux orateurs français (la sociologue et essayiste Illina Weizman et le militant et formateur à la lutte contre l'antisémitisme Jonas Pardo), ainsi que l’intervention de plusieurs militants des mouvements antiracistes. Fatima Zibouh faisait initialement partie de ces intervenants.