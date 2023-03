Cette visite d’État, qui passera par Pretoria (la capitale), Johannesburg puis Le Cap, n’est pas anodine. Il s’agit de la première visite d’État d’un roi belge en Afrique depuis celles de Baudouin en Côte d'Ivoire et au Cameroun en 1979. Depuis son entrée en fonction, le roi Philippe avait fait la part belle aux pays d’Asie, notamment.

Ce n’est toutefois pas la première fois que le couple royal se rend dans ce pays. En 1994, Philippe a notamment assisté, en tant que prince héritier, à la prestation de serment de Nelson Mandela, alors devenu premier président noir de l’Afrique du Sud. En 2006, Philippe et Mathilde ont mené une mission économique dans le pays. En tant que Souverain, Philippe était présent aux funérailles de Mandela en 2013.

Le couple royal entamera sa visite par une rencontre dès ce jeudi avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, lors d’un banquet d’État à Pretoria.

Le roi Philippe sera accompagné d’une délégation économique, académique et politique (Elio Di Rupo pour la Région wallonne, Rudi Vervoort pour Bruxelles et le ministre des Finances Matthias Diependaele pour la Flandre) comme c’est la norme depuis l’entrée en fonction de Philippe. La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), sera également du voyage. Au total, près de 140 personnes participeront à la visite.

Le pays abrite l’un des plus grandes communautés belges du monde, et la première en Afrique (10 000 Belges y résident, selon le SPF Affaires étrangères).

L’objectif de ce déplacement sera d’approfondir les relations entre la Belgique et l’Afrique du Sud, deuxième économie d’Afrique, au plus haut PIB par habitant du continent. Des rencontres avec des représentants de l’industrie du diamant et avec des sociétés pharmaceutiques fabriquant des vaccins sont notamment prévues.

Ce voyage s’inscrit dans le contexte sensible que traverse la Nation arc-en-ciel. L’économie de l’Afrique du Sud fait face à de fortes turbulences, avec une baisse du PIB, conjuguées à des problèmes sociaux et une crise énergétique. Une visite d’État revêt une importance supplémentaire dans ce contexte où le pays tente de relancer son économie et où l’ANC, parti historique au pouvoir, a connu des jours meilleurs.

La fermeture des frontières aux voyageurs venant d’Afrique du Sud, en 2021 durant la crise Covid en raison de l’émergence du variant dit sud-africain, a par ailleurs laissé des traces dans les relations que le pays le plus méridional du continent entretient avec l’Europe.

Le refus de condamner l’invasion russe

Autre point sensible : l’Afrique du Sud a toujours refusé, depuis l’invasion de l’Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine, de condamner la Russie.

Les liens entre les deux pays sont historiques et l’Afrique du Sud fait partie des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).

La question de la guerre en Ukraine sera fort probablement discutée lors des différents contacts politiques de la ministre des Affaires étrangères avec les autorités sud-africaines. La question pourrait également être abordée par le roi Philippe dans ses déclarations publiques, quoique de manière plus diplomatique.