La nuit prochaine, les périodes de pluie et averses resteront au programme. La nuit sera relativement douce avec des minima de 7 à 11°C. Le vent sera modéré à par endroits encore assez fort de sud-sud-ouest, avec des pointes proches de 50 km/h. Jeudi, la nébulosité restera abondante avec parfois quelques pluies ou une averse. Des pluies plus intenses accompagnées de vents soutenus traverseront le pays la nuit suivante. Les maxima se situeront aux alentours de 15°C avec un vent souvent assez fort de sud-ouest et des rafales de 60 km/h.

Vendredi, le temps sera variable avec des pluies qui arroseront encore l'est du pays en début de journée. Les éclaircies feront ensuite rapidement leur apparition dans toutes les régions, mais des averses parfois assez fortes et orageuses se développeront également. Les maxima varieront entre 9 et localement 14°C, avec un vent assez fort de sud-ouest accompagné de rafales de 60 km/h. Samedi, les averses seront fréquentes avec toujours un risque de quelques coups de tonnerre. Les maxima se situeront aux alentours de 12°C, avec un vent assez fort à fort de sud-ouest. Dimanche, le ciel sera très nuageux et pluvieux. Les maxima seront proches de 10°C.