"On va même avoir un peu de neige dans les jours à venir": à quand l'arrivée du beau temps en Belgique ?

On est pourtant dans les moyennes à tous les niveaux même si le temps paraît très maussade. “Autour du 20-25 mars, la température moyenne se situe entre 11 et 12 degrés, en fait, indique le météorologue. Par contre, les pluies sont plus abondantes, car il a déjà plu en mars l’équivalent d’un mois complet. On ne va pas battre des records, mais il est clair que le printemps ne commence pas dans les meilleures conditions et qu'on n'attend pas de changement avant début avril au moins.”

Le point positif, c’est que le risque de sécheresse s’éloigne. “Tout ce qui tombe maintenant est bénéfique. Comme je le dis souvent, les pluies d’hiver sont les plus bénéfiques pour les sols et les nappes phréatiques. Ce sont des pluies qui tombent sur des sols humides et qui nourrissent bien, contrairement aux pluies de printemps ou d’été qui nourrissent avant tout les plantes et les arbres. Après, cela ne veut pas dire qu’on n’aura pas de sécheresse cet été, évidemment.”

Pour le printemps, les modèles ont évolué ces derniers jours. “On parlait il y a quelques semaines d’un temps très sec, mais il semble qu’on sera plutôt dans les moyennes au niveau de précipitations. Par contre, il devrait faire un peu plus doux que la moyenne. Le Centre européen et Météo France s’accorde pour dire qu’on va tourner entre +0,5 et +1 degré par rapport aux moyennes. Cela veut dire que le risque d’orages est plus élevé, si les températures sont plus hautes”, conclut-il.