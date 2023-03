On a déjà évoqué l’Horeca qui subit les effets des hausses de prix, mais qui continue à remplir ses restaurants. C’est un indice sur l’envie de la population de continuer à se faire plaisir, quand c’est possible. Pour le secteur du tourisme, cela semble d’autant plus vrai. Les Belges partiront en vacances en 2023, et sont même prêts à mettre plus d’argent pour en profiter. C’est ce que les derniers chiffres du GFG Travel Intentions Report (GTIR), commande par l’ABTO, l’Association Belge des Tour-Opérateurs, indiquent.

“Le budget moyen de dépenses maximum pour leurs vacances, d’après les intentions de nos concitoyens, s’élève à 858 euros par personne, en hausse par rapport à 2020 (769 euros) mais pas de manière spectaculaire, surtout si l’on tient compte de l’inflation. Il s’inscrit à un niveau proche de celui de 2021 où l’envie de revoyager et d’en profiter après des mois de confinement était très forte. Si l’on regarde plus spécifiquement le budget maximum par personne pour un voyage à forfait en avion, celui-ci monte à 1207 euros, largement plus qu’avant le Corona (927 euros) : la hausse atteint les 30 % entre 2020 et 2023”, apprend-on.

L’inflation explique en partie ce phénomène puisque tout augmente, même le prix des vacances. Mais on parle ici aussi d’intention de dépense, donc la somme que les Belges sont prêts à mettre sur la table avant même d’avoir réservé. On remarque également quelques changements d’habitudes au niveau du type de logement. “Côté hébergement, l’hôtel est de plus en plus concurrencé par les locations de maisons, villas et autres appartements. Mais il maintient ses positions dans le cadre des voyages à forfait avec avion (84 % le privilégient encore).”

Et au niveau des destinations préférées ? La France reste évidemment au top (19 % des voyages), devant l’Espagne (8,5 %), l’Italie (5,5 %) et les Pays-Bas (4 %). Et la Belgique ? Elle se classe deuxième destination, avec 11 % des intentions, contre 12,1 % en 2022 et 15,7 % en 2021.