Employés chez Delhaize VS franchisés: ce que gagnent réellement les travailleurs dans les supermarchés

CP 202, 201 ou 202.1

Dans la grande distribution, les conditions de travail sont régies par différentes commissions paritaires. La CP 202 était la plus avantageuse et le passage en franchise se ferait sous CP 201 ou 202.1, où les salaires, notamment, sont moins avantageux dénoncent les syndicats. Au-delà des accords généraux du secteur de la grande distribution, y a-t-il réellement un fossé entre les avantages des employés de Delhaize et le reste de la profession, en particulier chez les franchisés?

Au sein de la CP 202 (qui régit les conditions de travail des employés d'Albert Heijn, Colruyt, Aldi, Lidl et des intégrés de Delhaize), le temps de travail hebdomadaire s'élève à 35 h, répartis sur 5 jours au maximum. En cas de prestation de plus de 9 h sur une journée, un supplément de 50% est versé au travailleur. Et ceux qui prestent le dimanche reçoivent également une indemnité d'au moins 100% en cas d'heures supplémentaires. Ces heures sont par ailleurs également converties en repos compensatoire.

Conditions de travail et salariales chez Delhaize ©IPM

Quant aux salaires, qu'il s'agisse de la CP202 ou de la CP202.1, il n'y a pas de grandes variations. Toutes deux reprennent une grille de catégories ou l'ancienneté est prise en compte. Au sein de la CP 201, un débutant touchera un salaire de 1982,43 € avec moins de 6 moins d'ancienneté et 2090,18 € après 12 mois d'ancienneté. Au sein de la CP 202, un travailleur de catégorie 1 pourra prétendre à un salaire de 1935,85 € après un an d'ancienneté et 2051,55 € en catégorie 2.

Les conditions de travail et avantages différent également légèrement entre les commissions paritaires. La durée de travail hebdomadaire passe de 35 h (sur 5 jours) dans la CP202 à 36h30 (sur 5 ou 6 jours) dans la CP202.1. Le sursalaire est octroyé à partir de 37 h dans la première et 39 h dans la seconde.

La CP 202 octroie aussi des avantages tels que des congés d'ancienneté (1 à 6 jours par an en fonction des années de service), ce qui n'est pas d'application dans la CP202.1. Tout comme la prime de 74,37 € de pécule de vacances supplémentaire ou encore un jour de petit chômage de plus pour les travailleurs de la CP202. En revanche, l'intervention du fonds social pour la garde d'enfants dans une crèche agréée est limité à 3 € par jour (max 600 € par an) dans la CP202 contre 780€/an dans la CP202.1. Quant au complément paritaire au pécule de vacances, il est plus avantageux dans la CP202 pour autant que le travailleur ait signé son contrat avant le 31/12/2014 (396,63 €) car depuis lors il est passé à 74,37 €, contre 188 € dans la CP201.