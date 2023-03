Faut-il boycotter l’enseigne Delhaize ? "La situation doit nous interpeller sur la manière dont nous concevons d’aller faire nos courses"

À lire aussi

Il y a quelques jours le ministre David Clarinval tempérait sur la situation en indiquant que les franchisés n’étaient pas des esclavagistes. Une position que soutient Marie-Hélène Ska. “Non les franchisés ne sont pas des esclavagistes mais les conditions de travail et de rémunération dans la commission paritaire 200.1 sont moins bonnes pour les travailleurs que dans la commission paritaire de la grande distribution.”

Pour la secrétaire générale CSC, l’attitude de Delhaize est aujourd’hui interpellante et inacceptable. “Ce qui nous choque aujourd’hui, c’est que chez Delhaize, on cherche encore aujourd’hui à augmenter des profits qui sont déjà très importants et dans le même temps, la société augmente la rémunération de son dirigeant de manière significative alors que ce n’est pas le cas pour les travailleuses et les travailleurs”, soutient Marie-Hélène Ska qui appelle à une réflexion des consommateurs. “Ce qui nous choque le plus c’est que l’on peut continuer à faire encore plus de profits en diminuant les salaires et les conditions de travail des travailleurs. Comme consommateurs, cela doit également nous interpeller un petit peu sur la manière dont nous concevons d’aller faire nos courses et sur ce que nous voulons en termes d’ouverture des magasins et termes de conditions de travail de celles et ceux qui doivent remplir les rayons ou nous servir dans les magasins.”

Faut-il donc réfléchir à deux fois avant de mettre le pied dans un Delhaize ? “La clientèle est consciente de la situation et reste attentive à ce que les travailleurs de ces magasins puissent travailler dans des bonnes conditions.”