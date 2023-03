Qui est Sophie Van Balberghe, nouvelle Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides?

Après des études de droit poursuivies à l’UCLouvain, Sophie Van Balberghe intègre le CGRA et devient officier de protection (personne qui traite les dossiers individuels des demandeurs) durant sept années. Elle rejoint ensuite l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, Fedasil, où elle dirigera, pendant quatre ans, le service juridique. En 2011, elle fait son retour au CGRA en tant que commissaire générale adjointe, aux côtés, donc, de Dirk Van den Bulck.

Ce dernier a salué une personnalité “forte et captivante, capable de développer une vision et d’élaborer une politique sur la base de cette vision, de diriger et d’orienter une équipe et une organisation, de diriger des projets, de chercher constamment à s’améliorer et de ne pas craindre le changement”. Et d’ajouter : “Elle est une garantie pour l’avenir du CGRA”.

Les missions qui attendent Sophie Van Balberghe ne seront pas simples. Elle devra, notamment, tenter de réduire l’arriéré des dossiers en attente au CGRA. Le défi est de taille puisque le retard a atteint le niveau de la crise de l’asile, en 2016. En raison du long délai de traitement des dossiers, les demandeurs d’asile en attente d’une décision restent longtemps dans les centres d’accueil. Le CGRA a reçu du personnel supplémentaire pour traiter davantage de dossiers.

”Mme van Balberghe est rompue aux arcanes de nos services d’asile. Elle devra relever un défi de taille dans la période à venir pour réduire l’arriéré des dossiers. C’est une experte dans son domaine et elle est très engagée dans l’organisation, a d’ailleurs expliqué, par communiqué, Nicole de Moor. Dans les années à venir, elle sera une partenaire qui contribuera à façonner les réformes structurelles dont la politique d’asile et d’immigration a besoin”.