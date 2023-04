Des baskets signées Dedonder, un tunnel sous la Meuse, un étrange nouveau stade national... Avez-vous repéré ces poissons d'avril dans la presse ?

La parole est attribuée dans Sudinfo à la ministre de la Défense Ludivine Dedonder "qui a toujours aimé la mode et a opté de se lancer dans la création": "J'ai décidé de lancer ma propre marque de sneakers. Une basket à porter en toutes circonstances, n'en déplaise à certains, mixte, made in Belgium et personnalisable".