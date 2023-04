La fille du roi Albert II s'est exprimée sur un sujet de société important, celui de la santé mentale. Elle s'est notamment confiée à propos de ses deux enfants, Joséphine (19 ans) et Oscar (bientôt 15 ans), dont elle essaie de préserver au mieux la santé mentale. "On n'a que des mauvaises nouvelles autour de nous, et pour les jeunes, gérer tout ça, ça fait très peur [...] J'essaie de diminuer cette anxiété de mes enfants, tout en étant réaliste", a expliqué la princesse Delphine, qui accorde beaucoup d'importance à la communication avec ses enfants.

Une séquence à revoir en tête d'article.