Météo : le soleil est enfin de retour mais il faudra encore patienter pour la douceur, voici quand les températures pourraient atteindre les 20 degrés

Et si certains sites spécialisés indiquaient un temps doux – jusqu’à 17 degrés – pour le week-end de Pâques, les prévisions de l’IRM nous ramènent les pieds sur terre. “À partir de jeudi, le temps va être plus mitigé, regrette-t-il. Il faut s’attendre à des averses jusqu’à la fin du week-end, même si les quantités attendues sont relativement faibles. Il y aura donc encore du soleil, mais avec des pluies ponctuelles.”

Pour vivre les premiers jours de printemps (au moins 20 degrés), il faudra d’ailleurs encore patienter… “Selon les prévisions actuelles, on n’atteindra pas les 20 degrés avant le 20 avril, peut-être deux ou trois jours avant dans le meilleur des cas, annonce-t-il. Les températures vont rester de saison, avec 13 à 15 degrés, pour les 15 prochains jours, avec toujours un léger risque de pluie.”

Dans l’ensemble, il faut donc compter sur un mois d’avril digne des moyennes de saison. “Mais puisque le début est frais, cela veut dire qu’on peut attendre des températures supérieures aux normales de saison à la fin du mois. Tout cela demande confirmation, mais on attend également un mois déficitaire au niveau des précipitations.”

Un premier mois plus sec après un mois de mars très humide. “Ce mois de mars reste positif pour la nature et les nappes phréatiques qui sont à un bon niveau, mais pas extrêmement bien remplies non plus, attention. Disons que tout ce qui est pris n’est plus à prendre, et qu’on a limité les dégâts par rapport à d’autres régions européennes. Je pense notamment au sud de la France qui a connu des mois de février et mars très secs et où la situation est déjà critique.”

Tiens, et quid de la neige en Ardenne ? L’hiver est terminé ? “Aucun signal pour le moment malgré la fraîcheur actuelle. Elle est d’ailleurs liée à un ciel bien dégagé, donc on n’attend pas de neige dans les jours à venir. Cela peut toujours venir plus tard dans la saison, mais on ne peut pas le savoir actuellement”, conclut-il.