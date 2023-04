L’inscription à la liste “Ne m’appelez plus” empêche-t-elle vraiment les appels des call-centers ?

Ras le bol des appels téléphoniques des publicitaires ? Le SPF Économie a mis en place un dispositif pour vous depuis 2015 la liste “Ne m’appelez plus”. Si vous êtes inscrit sur cette liste – 1,5 million de Belges l’ont fait jusqu’à présent ‐, les entreprises de marketing sont obligées de retirer votre numéro de téléphone et votre nom de leurs listes de contact. Pour ce faire, la marche à suivre est simple : il suffit de téléphoner (gratuitement) au + 32 2 882 19 75 et vous serez inscrit sur “Ne m’appelez plus” endéans les 5 jours ouvrables.