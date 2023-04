Nous avons interrogé des consommateurs et nous sommes rendus au centre médical ENADEN, pour tenter de comprendre les attraits et les effets recherchés de cette drogue. Et puis la cocaïne est aussi plus disponible. D'autant plus que la douane belge ne parvient pas à déforcer significativement le trafic qui arrive jusque dans nos ports.

