Météo : un dimanche très doux

Aujourd'hui, les champs nuageux domineront le ciel mais laisseront parfois s'infiltrer quelques éclaircies. Ce matin, du brouillard sera parfois présent, notamment dans l'ouest et en Ardenne. En fin d'après-midi, les éclaircies devraient se développer de plus en plus. Le temps restera sec avec des maxima de 10 degrés en Haute Ardenne à 14 ou 15 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible de secteur sud à sud-est.