Les rodéos urbains, ces fous du volant difficiles à chiffrer et à contrer

Dimanche, un homme de 35 ans a volontairement percuté la porte d’entrée d’un commissariat à Laeken (Bruxelles). Après avoir roulé sur le parking de l'établissement, l’individu a fait une marche arrière en percutant volontairement la porte du bâtiment. Le parquet a expliqué, lundi, que d’après ses déclarations, l’individu a des problèmes psychologiques et ses actions n'étaient pas dirigées contre la police.

Ces deux actes ne sont pas liés, mais ils sont assimilés à ce qu’on appelle des “rodéos urbains”.

Flashé à 100 km/h en zone 30

Dérapages à plein pot, pneus qui crissent, vitesse illimitée et, parfois, musique à fond la caisse : voilà comment l’on peut résumer ce qu’est un “rodéo urbain”. Le cocktail mêlant vitesse et comportement inadapté sur la voie publique – pratiques illégales – prend de l’ampleur au fil des ans, surtout dans les grandes villes, mais pas uniquement.

À Bruxelles, ce sont les allées qui bordent l’Atomium qui sont réputées pour ces “spectacles” sur deux ou quatre roues. Il n’est d’ailleurs pas rare que la police doive intervenir (pour arrêter des voitures flashées à 100km/h en zone 30 ou en zone 50), en confisquant les véhicules et en retirant les permis de conduire des chauffards. Le phénomène a pris une telle ampleur qu’en 2021, les riverains du quartier Laekenois ont interpellé le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), pour dénoncer la multiplication de courses sauvages au milieu de la nuit. Des coussins berlinois ont été placés au pied de l'Atomium pour éviter les rodéos urbains.

En juillet 2021, la police de Bruxelles-Ouest a décidé de mettre en place une sorte de “plan de lutte” contre les rodéos urbains. Plusieurs grosses cylindrées, ainsi que des motos ont d’ailleurs été saisies depuis.

En Wallonie, il existe des lieux bien connus des rodéos drivers. C’est le cas à Charleroi où le zoning de Jumet est considéré comme le terrain de jeu préféré de ces chauffards, ou à Namur, aux abords de la Citadelle. Waterloo – surtout ses parkings des grandes surfaces qui s’y trouvent – n’est pas épargnée non plus.

En Flandre aussi, les “fous du volant” sont légion. Ainsi, un jeune automobiliste qui se filmait en pleine action a été interpellé à Mol en décembre 2021 après avoir publié ses “spectacles” sur les réseaux sociaux, qui ont d’ailleurs tendance à encourager ces pratiques.

Problème : la police ne sait pas comment s’y prendre pour mettre un coup d’arrêt à un tel phénomène. En cause : une problématique difficile à chiffrer, à cibler et à contrer de manière proactive. La police intervient donc après coup.

Et selon les derniers chiffres de la police fédérale sur la question cités par la DH, le nombre d’infractions ne cesse de croître : 872 en 2019, 972 en 2020 et 1 147 en 2021. Sur la seule zone Bruxelles Capitale Ixelles, entre mai 2020 et juillet 2022, 98 véhicules, dont 16 motos/scooters, ont été interceptés. La police a alors procédé à 82 saisies administratives, 13 saisies judiciaires et 3 retraits de permis.