Météo: une semaine pluvieuse en vue, voici quand les températures devraient dépasser les 20°

Les nouvelles ne sont donc pas très bonnes pour cette semaine mais bien pour la suivante ! Le vrai retour du printemps est attendu dimanche ou lundi. “Le temps sera enfin plus stable, comme on l’observe sur les modèles depuis plusieurs jours, se réjouit-il. Les températures vont remonter progressivement pour atteindre la barre des vingt degrés, voire un peu plus, mercredi ou jeudi prochain.”

C’est donc vraiment parti pour les beaux jours ? “Pour la suite, c’est encore incertain, et il pourrait faire à nouveau plus frais durant le week-end du 22 et 23 avril. Mais on est encore trop loin pour donner des prévisions précises”, calme-t-il.

On peut tout de même s’intéresser aux modèles saisonniers qui commencent à donner des signes pour le prochain été. “Si on fait une synthèse des différents modèles, le signal est le même : on s’attend à un type de temps plus chaud que la moyenne de mai à août, précise le météorologue. Pour la période mai-juin-juillet, on attend une anomalie positive de un degré, et cela grimpe à 1,5, voire deux degrés sur certaines régions françaises pour l’été météorologique (juin, juillet et août, NdlR). Un ou deux degrés, cela n’a pas l’air énorme sur papier mais ce sont des signaux qui annoncent déjà de potentielles vagues de chaleur.”

Et au niveau de précipitations, il faudra se méfier des orages. “Les signaux de sécheresse ne sont pas marqués pour le moment mais il faut donc se méfier des orages. Tout cela demande évidemment confirmation mais tous les signaux se rejoignent, avec certains qui sont plus pessimistes que d’autres.”