Le mauvais temps s’abat sur la Belgique : rafale de vent, risque de tempête et d’inondation, le numéro d’urgence 1722 est activé

L’IRM a en effet lancé une alerte jaune pour le vent sur tout le pays. Celui-ci se renforcera mercredi soir et dans la nuit de mercredi à jeudi. Les rafales atteindront 70 à 80 km/h et pourront localement être plus soutenues. Une zone active de pluie et d’averses orageuses traversera également le pays depuis le littoral.