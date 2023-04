La journée débutera sous un ciel souvent très nuageux avec encore de la pluie ou des averses. Dans l'ouest du pays, le temps est déjà plus sec avec des éclaircies. Cette zone de précipitations s'évacuera vers l'Allemagne et les périodes ensoleillées progresseront alors davantage vers l'est. Surtout dans la moitié est du pays, quelques averses resteront possibles. Les maxima seront compris entre 8 et 10 degrés en Ardenne et entre 10 et 12 degrés ailleurs, voire localement jusqu'à 13 degrés. Le vent sera modéré d'ouest-sud-ouest avec des rafales jusqu'à 60 km/h.