La fusion de Bastogne et de Bertogne approuvée en commission

Cette fusion, qui a déjà obtenu le feu vert définitif du gouvernement régional le 17 mars dernier, sera effective le 2 décembre 2024, lors de l'installation du conseil communal de la nouvelle commune. Cette dernière conservera le nom de Bastogne et sera autorisée à porter le nom de Ville. Bastogne et Bertogne sont les deux seules communes wallonnes à s'être officiellement inscrites, non sans résistance, dans ce processus de fusion à la suite du décret encadrant les fusions volontaires.