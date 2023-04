Bonne nouvelle pour les patients : les suppléments d'honoraires resteront gelés jusque fin 2023

En mai 2022, il avait été décidé une première fois de geler les plafonds des suppléments d'honoraires à l'hôpital jusqu'au 30 avril 2023. L'objectif est de protéger les patients contre les factures élevées d'hôpital et de soins ambulatoires. Simultanément, un "standstill" a été introduit pour les rétrocessions d'honoraires des médecins afin de les protéger eux aussi.

Les tarifs sont en principe convenus légalement, mais les hôpitaux peuvent facturer des suppléments de chambre et les médecins, des suppléments d'honoraires dans certaines circonstances. Dans les hôpitaux, les médecins rétrocèdent une partie de ces suppléments, et donc, ces suppléments sont aussi une source de revenus pour les hôpitaux.

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) considère qu'il faut inverser cette tendance, illogique selon lui. "Il faut réformer le financement de nos hôpitaux, pour qu'ils ne dépendent plus des rétrocessions des médecins et que ces derniers, à leur tour, n'aient pas à solliciter le patient."