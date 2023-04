Un automobiliste belge se fait flasher 7 fois en une journée: "Je ne reviendrai jamais à la côte belge"

À la fin du mois de mars, cet habitant de la commune de Visé, dans la province de Liège, a emprunté l'autoroute E40 pour se rendre à la côte et en revenir plus tard dans la journée. Quelques semaines après cette petite escapade d'un jour, l'automobiliste a eu la mauvaise surprise de trouver sept contraventions pour excès de vitesse dans sa boîte aux lettres.

Sur le chemin vers la côte belge, il a été flashé deux fois, d'abord à Merelbeke, puis trois minutes plus tard à Sint-Denijs-Westrem (Flandre orientale). Sur le chemin du retour, il a été flashé à cinq reprises : à 22h42, 22h47, 22h51, 23h et enfin 23h38 - près de Beernem, Aalter, Drongen, Erpe-Mere et Boutersem, juste après Louvain.

Ses excès de vitesse lui coûteront plus de 500 euros d'amende, a-t-il déclaré à Sudinfo en concluant de manière très amère qu'il "ne reviendra jamais à la côte belge".