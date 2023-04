Météo: vous pourrez profiter d'un temps sec ce samedi

Le vent de sud­-ouest sera le plus souvent modéré de secteur sud. Sur l'ouest, il sera plutôt faible et variable. La soirée et la nuit verront la nébulosité variable se partager le ciel avec des éclaircies de plus en plus larges. Quelques ondées seront encore possibles. Le thermomètre ira de 4 à 10°C sous un vent modéré.