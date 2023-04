Débordés, épuisés, les professionnels de la petite enfance sont en colère: “On perd le sens de notre métier”

Donner les biberons et les purées de carottes ; changer les couches ; mettre les petits à la sieste ; avaler un sandwich (quand il ne faut pas calmer des pleurs)… Et c’est reparti : lever les bébés ; changer les couches ; distribuer les goûters, débarbouiller les petites bouches… Il manque cruellement de puéricultrices dans les crèches. Elles sont nombreuses, professionnellement épuisées, à remettre des certificats médicaux. Ou à lever le pied définitivement. Les collègues doivent parer au plus pressé et se limiter aux fonctions “sanitaires” (alimentation, sommeil, hygiène). Au détriment de tout le reste. “On perd le sens de notre métier. On n’a plus le temps de prendre du temps avec les petits. Ce qui pour moi est l’essentiel : être dans le lien, la sécurité affective, la sociabilisation… Certains, qui vivent dans des familles plus fragiles, ont besoin d’attention. On ne sait plus la leur accorder”, se désespère Nadine, qui travaille dans une crèche depuis plus de vingt ans.