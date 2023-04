Le service de renseignement militaire belge alerte sur la menace terroriste: "La Russie constitue la menace principale et la plus directe"

Sans négliger les menaces terroristes, principalement islamiste, et l'"extrémisme non-religieux" de gauche comme de droite, le Service général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) de l'armée estime que la Russie constitue la menace "principale" et "la plus directe" pour la paix dans la région euro-atlantique, en particulier à la suite de l'invasion de l'Ukraine, dans son rapport d'activités publié mercredi.