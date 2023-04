L'atmosphère restera fraîche avec des températures qui ne dépasseront pas 7°C en haute Ardenne et 12°C en Flandre. Le vent sera faible, le plus souvent de direction variable. Il deviendra modéré de nord­-est le long du littoral. La nuit prochaine sera à nouveau assez froide avec des minima de ­1°C sur l'est du pays à 4 ou 5°C sur l'ouest. Le ciel se dégagera, mais quelques bancs de nuages moyens et élevés reviendront par la France en fin de nuit. Le vent restera faible et s'orientera au secteur est. Jeudi, après un début de journée assez froid, les températures remonteront pour atteindre 11°C en haute Ardenne et 15 ou 16°C dans la plupart des autres régions.

Le soleil sera progressivement voilé par des champs nuageux de plus en plus épais, puis une zone de pluie assez active envahira notre pays en soirée et la nuit suivante. Le vent sera faible puis parfois modéré d'est à sud­-est. Vendredi, la zone de pluie se décalera vers l'est et le temps deviendra variable avec quelques averses. Le ciel restera assez nuageux avec par moments quelques éclaircies. Les maxima varieront entre 13°C le long du littoral et 18°C en Campine.

Samedi, la journée débutera sous un ciel gris avec, surtout sur l'est et le nord­-est du pays, parfois quelques averses. Les éclaircies devraient revenir l'après­-midi sur l'ouest et le centre du pays. Dimanche, le soleil fera parfois place à quelques nuages bourgeonnant l'après­-midi.