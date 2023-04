Concrètement, les ex-militaires et les ex-réservistes auront davantage d'occasions de s'enrôler dans la réserve, et les réservistes n'auront plus à renouveler leur demande annuellement, explique la ministre PS dans un communiqué.

Actuellement, les militaires qui prennent leur retraite sans indiquer immédiatement qu'ils veulent s'enrôler dans la réserve ne peuvent plus la rejoindre par la suite.

Grâce à cet ajustement, il sera toujours possible pour les militaires à la retraite d'être inclus dans la réserve, même plusieurs années après leur départ à la retraite. De plus, cet ajustement permet aux anciens réservistes de réintégrer la réserve, ce qui n'est pas possible actuellement.

Par ailleurs, les réservistes qui font déjà partie du cadre de réserve n'auront plus à présenter chaque année une demande de renouvellement. Le statut de réserviste sera automatiquement renouvelé grâce à cet ajustement.

Enfin, les réservistes qui sont actuellement employés comme réservistes volontaires, par exemple, et qui postulent pour un poste de sous-officier de réserve, ne perdront plus automatiquement leur place de réservistes volontaires. S'ils ne sont pas retenus comme sous-officiers de réserve, ils peuvent revenir comme réservistes-volontaires.

"Nous donnons plus de facilité aux réservistes pour rejoindre le département et cela, en fonction des trajectoires de carrière des individus", a commenté la ministre. "D'autres chantiers pour la Réserve sont en cours et il faut continuer d'informer les employeurs sur la valeur ajoutée de la fonction militaire de leurs salariés pour leur emploi civil."