La journée débutera avec des éclaircies. Au fil des heures, les nuages se développeront et deviendront plus menaçants avec un risque d'averses croissant dans l'après­ midi. Celles­-ci pourront s'accompagner d'orages. Les maxima atteindront 16 degrés en Ardenne et jusque 20 degrés en plaine. Le vent sera modéré de sud­ ouest, faiblissant vers le soir.