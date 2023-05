La Ligue des familles plaide pour un registre des gardes alternées

Selon le "Baromètre des parents" publié par la Ligue, 28 % des couples séparés se partagent l’hébergement de leurs enfants et, parmi eux, 51 % s’organisent à l’amiable. Selon la Ligue des familles, la législation belge ne prend pas suffisamment en compte ce cas de figure et laisse donc de nombreuses familles monoparentales sur le carreau. En effet, pour bénéficier des aides auxquelles elles ont droit, ces dernières doivent avoir leurs enfants domiciliés chez elles, percevoir les allocations familiales ou avoir leurs enfants à charge fiscalement. Or, ce n’est souvent le cas que d’un des deux parents. La situation est légèrement plus facile lorsqu’un jugement définit les modalités de la garde alternée, mais cette décision judiciaire n’est néanmoins pas prise en compte par tous les organismes.