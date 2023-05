L’heure est donc au premier bilan. “On a cet éclatement des vacances scolaires entre francophones et néerlandophones et ça lisse un peu le tourisme. Certains s’attendaient à une double période de locations dans les hébergements, ça n’est pas le cas mais c’est une bonne période”.

Le directeur général revient également sur l’application VISITWallonia. “C’est un pass gratuit avec un système d’app mobile qui offre des réductions tout au long de l’année. Cela permet d’avoir un accompagnement du visiteur tant dans la préparation de son voyage jusqu’au moment où il est sur place. Cet été, on attend de nouvelles réductions et on souhaite que l’application soit plus conviviale”.

À lire aussi

Autre objectif pour Etienne Claude ? Les 500 postes à pourvoir dans le monde du tourisme. “Le recrutement est un vrai défi. L’Horeca, dans le tourisme, est important et le comportement du personnel depuis la pandémie est très différent. Les gens hésitent à travailler le week-end et en soirée. On essaie de motiver ces futurs employés au bonheur du tourisme. Travailler dans le tourisme, c’est le fait de pouvoir accueillir les gens dans un esprit positif.”

Avant de faire la promotion de sa région. “La Wallonie a la plus grande densité d’attractions au kilomètre carré. La richesse est qu’on peut varier les activités en fonction de la météo”.