"Il faut qu’on parle" : le cyberharcèlement dans le milieu du football, faut-il s’y faire ?

Davantage de joueurs reçoivent des menaces de plus en plus directes sur les réseaux sociaux. Faut-il s’y faire ou se pencher sérieusement sur le phénomène avant qu’un drame ne se produise ? Philippe Vande Walle, ancien footballeur international belge et consultant sportif, réagit au cyberharcèlement que subissent certaines stars de football : “Dans le football, on est entouré de pas mal de tarés. Mais les menaces de mort c’est encore autre chose. Il faut les punir !” Avant de raconter une histoire qui lui est arrivée : “En 96/97, quelqu’un m’a dit : 'Libérez Dutroux, mettez plutôt Vande Walle en prison !”

Petra De Sutter va-t-elle démissionner ? L’étau se resserre et malgré une communication cohérente et des actions bien dosées, les soupçons de conflits d’intérêts au ministère des postes demeurent. Maria Vindevoghel, députée PTB, admet que Petra De Sutter ne l’a pas convaincue quand elle s’est expliquée à la chambre devant elle.

Alors que toutes les dates de l’artiste étaient annulées jusqu’en mai, Stromae annonce que le reste de la tournée “Multitude” prend fin. Elle devait se poursuivre jusqu’en décembre prochain. L’artiste évoque avoir besoin d’un temps de repos et de rémission qui est plus long qu’il ne l’imaginait. Charles van Dievort, chef du service Maga à la Dernière Heure/Les Sports, affirme que personne ne sait comment va Stromae réellement. Dans les festivals, comme Werchter, les fans d’un artiste ne sont pas remboursés quand cet artiste annule sa venue, puisque la journée de festival tient toujours, même si ces fans n’ont acheté le ticket que pour cet artiste. Le festival, lui, doit trouver une nouvelle tête d’affiche qui plait aux mêmes gens : un vrai challenge !