La grisaille influence le moral des Belges… mais n’est pas une fatalité

Alors une telle météo peut-elle avoir un impact sur notre morale ? La réponse est a priori “oui”. Chacun a déjà pu le constater, on se sent souvent de meilleure humeur les jours ensoleillés. Le phénomène mérite toutefois d’être nuancé. “Un manque de luminosité contribue au développement d’une humeur maussade, c’est certain”, explique Olivier Luminet, professeur de psychologie à l’UCLouvain, mais tempère : “Tout le monde n’est pas impacté de la même façon. On le voit par exemple au début de l’Hiver, certaines personnes peuvent souffrir d’un trouble affectif saisonnier (TAS) lorsque les jours raccourcissent, alors que pour les autres cela ne change rien.” Une “déprime hivernale” qui diffère de la situation que l’on rencontre en ce moment en Belgique. En effet, même si le début d’année a été particulièrement sombre, les jours rallongent et offrent plus de moments de clarté, ce qui n’est pas négligeable.

Sortir, une bonne idée

Pour Olivier Luminet, il est important de comprendre comment fonctionnent nos humeurs : “C’est la toile de fond de notre journée. Une mauvaise météo peut nous marquer le matin et nous mettre dans une humeur maussade mais ce n’est pas le seul facteur qui entre en ligne de compte.” Selon le professeur en psychologie, les émotions jouent un rôle bien plus important. “Recevoir une bonne nouvelle, tomber par hasard sur un ami, prévoir ses futures vacances. Ce sont autant d’éléments qui contribuent à nous faire changer d’humeur.” Le tout est de trouver un moyen d’enrayer les pensées négatives. Or, la mauvaise humeur favorise le surgissement de mauvais souvenirs qui, eux-mêmes, contribuent à miner le moral. C’est cette “congruence à l’humeur”, sorte de spirale négative, qu’il faut réussir à dépasser.

”Le meilleur moyen d’y arriver est de sociabiliser”, affirme Olivier Luminet, “le contact avec les autres nous permet de sortir de cet état de rumination des pensées négatives.” Pour le psychologue de la santé, le sport et la pratique physique présentent aussi des effets extrêmement positifs qui permettent de donner davantage d’énergie. Seulement, face à la grisaille, il est parfois difficile de trouver la motivation pour sortir de chez soi. Le professeur insiste : “C’est à ce moment-là qu’il faut passer outre la fatigue et sortir malgré tout. Avoir par exemple, un groupe avec lequel s’entraîner, peut donner la motivation nécessaire. Quand on est seuls, c’est plus compliqué.”