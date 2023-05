Le nombre de décès sur les routes belges en baisse début 2023

Au total, 7.887 accidents corporels ont été enregistrés, ce qui représente 194 occurrences de moins par rapport à l'an passé, et, surtout, le nombre le plus bas de ces dix dernières années (sans compter les années de Covid-19). Selon Vias, la diminution la plus importante du nombre de décès sur les routes a été constatée en Wallonie: de 56 à 42 victimes. En Flandre, les décès ont aussi baissé, mais de manière moindre (49 à 47). En Wallonie comme en Flandre, le nombre d'accidents est à la baisse. La situation diffère cependant à Bruxelles, où une légère hausse, de 2,5%, a été constatée lors de la période analysée.