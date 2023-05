Le roi Philippe fête ses 10 ans de règne par une garden-party ensoleillée avec 600 Belges

Outre le Roi et la Reine, le prince Gabriel, la princesse Eléonore et le prince Emmanuel accompagnaient leurs parents. La soeur du souverain, la princesse Astrid et son époux le prince Lorenz, ainsi que son frère le prince Laurent et la princesse Claire étaient également de la fête.

Cette garden-party s'inscrit dans une tradition en pointillés du Palais. La toute première s'était tenue en 1881 en l'honneur du mariage de la princesse Stéphanie de Belgique avec l'archiduc Rodolphe d'Autriche. À la fin du 19e siècle, les réceptions en plein air étaient même devenues des événements annuels réservés à la haute société. Elles ont toutefois disparu sous le règne d'Albert Ier, avant de retrouver un nouveau souffle au temps de Léopold III. Le roi Baudouin avait poursuivi la tradition. Le roi Albert II et la reine Paola en avaient, pour leur part, organisé deux: l'une en 2003 et l'autre en 2009.

Pour cette édition, le roi Philippe et la reine Mathilde - fraîchement revenue de sa mission au Vietnam pour l'Unicef - avaient convié des personnes issues des quatre coins du Royaume. Les gouverneurs provinciaux, tous présents, avaient été chargés de la sélection d'une cinquantaine d'invités reflétant une particularité de la société belge. Les souverains avaient insisté pour que ce choix reflète la diversité du pays et rassemble ainsi des personnes d'âges et de milieux différents. Ces dernières sont arrivées à Laeken par bus en début d'après-midi.

Elles ont ainsi savouré une balade printanière dans le parc du château et les Serres royales, au son d'un orchestre à cordes. Un illusionniste de 23 ans a également épaté la galerie, tandis qu'une école de cirque bruxelloise s'est prêtée à quelques numéros. Les convives ont ensuite assisté à un spectacle de danse et à une représentation du choeur de jeunes de La Monnaie. Les festivités ont pris fin sur une réception dans l'Orangerie.