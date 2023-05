Double appel à faciliter l’emploi des immigrés "hors UE"

Sa recommandation principale ? En faire davantage pour que de la main-d’œuvre hors de l’Union européenne (UE) puisse être sollicitée. Un avis guère surprenant. La Flandre, bien davantage que les Régions wallonne et bruxelloise, fait face à des pénuries de main-d’œuvre criante. Cette année, l’agence flamande pour l’emploi (VDAB, l’équivalent du Forem en Région wallonne) a déjà dressé une liste de 234 professions pour lesquelles il existe un goulet d’étranglement. Plus de 120 000 postes sont vacants. Pour y remédier, les entreprises devraient pouvoir recruter plus rapidement et plus facilement des travailleurs en dehors de l’UE, conseille le SERV. Syndicats et employeurs réunis en son sein demandent donc que la liste des emplois peu qualifiés pour lesquels la migration économique est possible soit plus précise et corresponde mieux aux pénuries réelles. Ces postes ne sont en effet pas automatiquement éligibles à la migration économique. Ils doivent d’abord figurer sur une liste officielle. Ce n’est qu’après que les employeurs peuvent commencer à embaucher un ressortissant "hors UE".