Météo: jusqu'à 24° attendus ce dimanche

Le temps sera plus chaud et plus instable dimanche, avec quelques averses éventuellement orageuses sur l'est du pays, annonce l'IRM à l'aube. Le ciel sera d'abord peu à partiellement nuageux avec essentiellement des voiles de nuages élevés. Au fil des heures, les cumulus se reformeront et quelques averses isolées pourront éclater sur l'est du pays. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Le soleil devrait se montrer le plus généreux dans la région côtière.