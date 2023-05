"À notre regretté droit de grève": les syndicats déposent des couronnes mortuaires devant la FEB et le Palais de Justice

Les militants ont ensuite procédé à un lâcher de ballons, tout en scandant "La franchise, aucune, aucune, aucune utilité".

Selon le front commun syndical, les mesures adoptées par les dirigeants de Delhaize pour mettre fin à la grève constituent "un dangereux précédent pour les mouvements sociaux".

Quelque 18.000 manifestants dans les rues de Bruxelles contre le dumping social ©BELGA

"Sans syndicat, il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est pourtant essentiel dans une démocratie. Nous ne permettrons pas que notre démocratie soit mise en péril. La grève est un droit fondamental", a clamé Mme Delmée.

Le dépôt de couronnes mortuaires devant le Palais de Justice visait également à dénoncer, sous le prisme symbolique, le projet de loi "anti-casseurs" du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. Selon les syndicats, ce projet de loi confère une nouvelle dimension à une manifestation, car il vise les participants à des 'rassemblements revendicatifs' et aura pour effet l'interdiction de manifester. Le champ d'application de cette loi serait tellement étendu qu'il permettrait de viser et réprimer des manifestantes et manifestants qui ne commettent aucune violence. Sans avoir pour autant le moindre effet sur la présence ou les actions d'éventuels "casseurs".