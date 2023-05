Les régularisations humanitaires ont drastiquement baissé l’année dernière

Le taux des régularisations pour motifs humanitaires continue de baisser en Belgique. En 2022, seules quatre demandes de régularisation sur 10 ont été acceptées. C’est le taux le plus bas depuis 2018, révèle le dernier rapport de Myria, le centre fédéral Migration dans une publication consacrée aux régularisations humanitaires et médicales. Cette procédure permet à des personnes en exil de demander un statut de protection en Belgique sans passer par les procédures plus classiques, à l’instar de la demande d’asile. C’est par exemple via cette procédure que les sans-papiers présents en Belgique espèrent obtenir un titre de séjour. La personne doit alors montrer que le retour dans son pays est impossible ou temporairement très difficile.