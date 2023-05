Une marée humaine attendue ce lundi à Bruxelles pour dénoncer le dumping social : des perturbations attendues dans le centre de la capitale

En plus du plan de franchise, dont les syndicats craignent qu'il engendre une détérioration des conditions de travail doublée d'une réduction "drastique" de l'emploi, les mesures judiciaires récemment adoptées par Delhaize pour enrayer le mouvement de grève ont provoqué une levée de boucliers des syndicats. La manifestation démarrera à 10h00 de la gare de Bruxelles-Nord, où une série de discours syndicaux seront prononcés. Le cortège s'élancera ensuite vers 11h00 et se dirigera vers la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), puis le Palais de Justice. Deux couronnes mortuaires seront déposées aux entrées de l'organisation patronale et de l'édifice judiciaire. Le cortège reprendra ensuite sa marche, avant de se disperser aux environs de 12h30 à la Gare du Midi.

Des perturbations sont attendues sur les réseaux de la Stib et De Lijn. Le contact center de la Stib (070/23.20.00) sera ouvert dès 6h et les pages Facebook et Twitter, ainsi que l'application et le site internet, informeront les voyageurs en temps réel. La SNCB, quant à elle, ne prévoit aucun impact sur le trafic ferroviaire.