De Sutter veut un statut reconnu pour les jeunes qui travaillent pour le service citoyen

Pour leur travail, les jeunes reçoivent une allocation de 10 euros par jour, mais aucun statut social n'est prévu. "La rémunération et la protection sociale des jeunes qui travaillent grâce à ce programme doivent être améliorées", estime dès lors la ministre de la Fonction publique Petra De Sutter. "On aimerait aussi étendre le dispositif à huit mois, car on voit que la trajectoire est vraiment réussie pour ces jeunes qui veulent se remettre sur les rails."

Grâce à un meilleur statut, davantage de jeunes pourraient également participer à ce programme.