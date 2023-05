Faire ses courses en France coûte moins cher qu'en Belgique

Pour la France, l'étude a comparé les prix entre les enseignes E. Leclerc et Colruyt. La catégorie vin est 21,41% moins chère dans l'Hexagone. Les principales autres catégories vont crescendo et restent moins chères en France: soins du corps/parfumerie (-22,76%), non-alimentaire (-26,42%), entretien/ménages (-27,06%), boissons (-28,88%), pain/petit déjeuner (-30,83%), produits laitiers (-33,81%), et donc épicerie/alimentation sèche (-44,36%).

Aux Pays-Bas, la tendance est très différente. Les prix ont été comparés entre Colruyt et Albert Heijn. Les catégories boissons (-5,03%) et épicerie/alimentation sèche (-1,88%) sont moins chères aux Pays-Bas. Pour le reste, la Belgique est meilleure marché: non-alimentaire (-2,75%) pain/petit déjeuner (-6,54%), produits laitiers (-10,77%), entretien/ménages (-11,83%) et vin (16,43%).

En Allemagne, la comparaison a été faite avec les magasins Rewe et Colruyt. Les catégories vin (-4,92%) et non-alimentaire (-12,22%) sont moins chères en Belgique. Pour les autres principales catégories, le voisin allemand est moins cher: produits laitiers (-5,36%), boissons (-13,56%), soins du corps/parfumerie (-20,52%) et épicerie/alimentation sèche (-20,66%).

Pour cette étude, les prix promotionnels n'ont pas été pris en compte.

Selon Fevia, la Fédération de l'industrie alimentaire belge, les Belges ont dépensé 543 millions d'euros dans les supermarchés étrangers l'année dernière.