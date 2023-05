Météo: le soleil revient dispenser ses rayons printaniers, quel temps pour la suite de la semaine?

Pour l'heure, quelques gouttes pourront donner le change sur le relief ardennais avant que le temps ne devienne sec partout. Le vent sera modéré, voire assez fort à la mer. En soirée, quelques champs nuageux se baladeront dans le ciel et s'installeront pour la nuit. Des bancs de brouillard pourront se former ci et là, tandis que les minima varieront entre 1°C et 8°C. De faibles gelées pourraient faire un retour éclair.

Mercredi, de rares bancs de brouillard et quelques voiles d'altitude n'entacheront pas une matinée ensoleillée. Toutefois, au fil des heures, le ciel se couvrira depuis le nord du pays. Les températures oscilleront entre 12°C en Hautes Fagnes et 19°C dans l'ouest. Quelques faibles précipitations ne sont pas à exclure, principalement dans l'est du territoire. Le temps deviendra néanmoins rapidement sec sur tout le pays. Sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux, les minima seront compris entre 5°C et 10°C.

Jeudi jouera sa partition sur le même tempo, avec un thermomètre marquant jusqu'à 20°C dans le centre.