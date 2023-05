Un Belge se fait passer pour mort après avoir escroqué plusieurs de ses conquêtes : "En huit ans, il m’a arnaquée de 100.000 dollars"

"Il prétendait travailler pour la gestion d’un club de football et était en voyage d’affaires à Montreal. Durant plusieurs semaines, on s’est parlé via le réseau social avant de se rencontrer dans un bar. Nous avons ensuite continué de nous fréquenter. Il disait voyager beaucoup et même si on ne s’est pas vu pendant un an à cause du Covid, nous restions en contact régulier", explique Marie, âgée de 40 ans. "Ce gars a rencontré ma famille à Noël, mes proches, et nous entretenions une relation sincère malgré ses demandes répétées d’emprunt d’argent."

Sa vie a basculé au début du mois de mars 2023 lorsqu’elle reçoit un coup de fil de son propriétaire. "J’étais dehors et j’apprends qu’une dame est devant ma porte. Elle cherchait un monsieur qui lui aurait volé beaucoup d’argent. Je suis alors rentrée en hâte chez moi pour en savoir plus. Elle m’a alors expliqué qu’elle entretenait une relation avec le même gars que moi, il lui devait énormément d'argent. Il lui affirmait qu’il habitait chez son frère et sa femme enceinte mais en fait, c’était chez moi. Il l’amenait donc dans mon propre domicile quand j’étais au travail", poursuit Marie.

"Il est totalement rentré dans ma tête, m’a manipulée, et lorsque l’autre victime m’a raconté son récit, le puzzle s’est rapidement reconstitué."

Elle dit être la victime d’une machination orchestrée par un professionnel. "Au début, il prétendait que son compte bancaire était bloqué et qu’il avait besoin de 600 dollars pour s’acheter un billet d’avion et pour régler des problèmes de visa. Quelques temps plus tard, il m’a annoncé qu’il souffrait d’un cancer et qu’il avait besoin d’argent pour des traitements médicaux. Il me promettait qu’il me rembourserait la totalité de la somme en une fois. Il est totalement rentré dans ma tête, m’a manipulée, et lorsque l’autre victime m’a raconté son récit, le puzzle s’est rapidement reconstitué", poursuit Marie. "J’étais anéantie, c’est comme si j’avais reçu un coup dans l’estomac. Je suis sincèrement dégoûtée d’avoir fait confiance à un criminel depuis 8 ans."

Après la phase de consternation, les deux femmes ont décidé d’unir leurs forces pour dénoncer ces agissements. "Un groupe Facebook a été créé pour dénoncer le comportement d’hommes qui vivent des doubles vies. Nous avons alors vu qu’il avait déjà été affiché par d’autres victimes. Sur base de ces éléments, nous avons porté plainte auprès de la police mais, comme il ne s’agit ni d’une affaire de meurtre, ce n’est pas la priorité des autorités qui nous ont affirmé que ce dossier pourrait durer plusieurs années."

Mettre en garde les autres potentielles victimes

Marie a alors confronté cet individu en disant qu’elle connaissait la vérité, et il a continué à nier. "Désormais, nous n’avons plus de nouvelles de lui depuis le 27 avril. Ce jour-là, il m’a envoyé un message affirmant qu’il allait mourir. ‘Je pense que c’est la fin pour moi’, m’a-t-il envoyé. Depuis, nous sommes sans nouvelles", conclut Marie, qui espère alerter d’autres potentielles victimes par rapport aux agissements de cet individu.