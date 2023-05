L'Afsca rappelle deux produits pour présence possible de salmonelle

La société Wild Vermeersch procède, jeudi, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), au retrait et au rappel de brochettes tapas à l'espagnole et de plateaux tapas en raison de la présence possible de salmonelle.