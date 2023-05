Vincent Van Quickenborne et les autres politiques réagissent à la libération d’Olivier Vandecasteele : “Un jour à ne jamais oublier”

”Un jour à ne jamais oublier”, a déclaré le ministre de la justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “Nous sommes reconnaissants pour les efforts soutenus de nos services diplomatiques et de sécurité. Ce soir, Olivier est de retour auprès de sa famille en tant qu’homme libre”.

La ministre de l’intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), s’est également montrée satisfaite. “Nous avons fait ce qu’il fallait. Tous nos vœux à Olivier Vandecasteele, à ses amis et à sa famille. Merci à tous ceux qui ont participé à cette affaire, avec le plus grand professionnalisme.”

”Sa libération est un immense soulagement pour nous, mais surtout pour sa famille et ses amis, qui ont fait preuve d’un immense courage. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour sa libération. La Belgique n’abandonnera pas des citoyens innocents. Olivier, nous t’attendons”, écrit la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR).

La ministre de la Fonction publique Petra De Sutter (Verts) est également soulagée. “Soulagement, Olivier Vandecasteele rentre enfin à la maison. Un grand merci aux Affaires étrangères et aux services de sécurité. Beaucoup de chaleur et de bonne humeur”.

Même son de cloche du côté du ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo). “C’était notre devoir et, avec le gouvernement fédéral, nous avons pris nos responsabilités pour libérer un innocent. Et c’est un soulagement aussi.”

La ministre des Pensions Karine Lalieux (PS) a parlé d’une “nouvelle fantastique”.

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) a également annoncé être soulagée pour Olivier Vandecasteele et sa famille. “Merci à tous les services impliqués et aux militaires qui ont contribué à son retour en Belgique. Bon retour auprès des tiens. Nous t’attendons avec impatience.”

Le président du MR Georges-Louis Bouchez a quant à lui tenu à félicité Hadja Lhabib et à souligner l’excellence de la Diplomatie belge dans ce dossier. “La diplomatie belge montre une nouvelle fois son niveau d’excellence. Bon retour à Olivier parmi celles et ceux qui l’aiment. Et merci à sa famille et toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés !”