Le Drame du Heysel : du chaos à la tragédie internationale (PODCAST)

Sur papier, la confrontation s’annonce donc redoutable, immanquable. Mais voilà, dans les gradins surpeuplés ce soir-là, l’affrontement a lieu aussi… et de manière nettement moins sportive. Les hooligans anglais cherchent le contact physique. Il y a un sentiment de revanche dans l’air, car un an plus tôt, la finale entre Liverpool et la Roma avait déjà mal tourné. Résultat, les grilles de séparations des spectateurs et les murets de sécurité s’effondrent. C’est le chaos le plus total. Le choc est immense, le deuil international, la tragédie inoubliable…

Pour évoquer le drame du Heysel qui a fait 39 morts et plus de 400 blessés, “Parlons d’Histoire” reçoit des témoins de premier plan : Jean-Claude Matgen (ancien journaliste sportif et judiciaire à La Libre), Robert Collignon (ancien Ministre-président wallon et Président la Commission parlementaire d’enquête sur le drame du Heysel), Marc Lerchs (ambulancier-sauveteur au moment des faits) et Laurent Depré (rédacteur en chef de ParisMatch.be et ancien ramasseur de balle).