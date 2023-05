Cet Iranien qui a grandi à Gand a, d’après son ancien beau-père, Dirk, toujours eu un attrait pour l’argent.

Il avait rencontré Tamara lors d’une soirée. À cette période, A.F. se lançait dans la vente de cigarettes électroniques. Tombée amoureuse de lui, Tamara se joint au projet, au même titre qu’un troisième associé. Elle décide d’injecter plusieurs centaines de milliers d’euros, reçus par la vente d’immeubles réalisée par son père.

Deux ans plus tard, l’argent injecté par Tamara avait mystérieusement disparu en achats de l’ordre du privé et en transactions réalisées sous de faux noms. “Tamara l’avait signalé et avait fait en sorte qu’A.F. soit mis à la porte”, explique un proche du couple à nos confrères d’Het Laatste Nieuws. “Tout cela a été le point de départ des problèmes entre Tamara et A.F.”

A.F. et Tamara ont rompu et il devait céder ses parts au troisième associé. Bref, il avait tout perdu.

L’ancien couple avait vraisemblablement coupé les ponts mais A.F. avait essayé de dérober une vente d’immeuble à un promoteur gantois à Tamara et son père Dirk. Heureusement, ce dernier avait réussi à bloquer la transaction et ne s’était pas fait arnaquer.

A.F. décidait ensuite de quitter la Belgique et partait en Thaïlande. Là-bas, il se lance dans la cryptomonnaie. Il se marie à une femme avec qui il a deux enfants mais ils se sont ensuite quittés. Pendant sa période à l’étranger, il était à nouveau en contact avec A.F.

Le 25 mai dernier, soit huit jours après la mort de Tamara, il était interpellé, en présence de son comparse, par la police belge près de l’aéroport de Charleroi. Il était le principal suspect du meurtre de la jeune belge.

Pour Dirk Engels, c’était clair : son ancien beau-fils a tué sa fille pour lui dérober ses 400.000 euros de cryptomonnaies : “C’est un escroc et un psychopathe qui ne pense qu’à l’argent”, lâche-t-il à nos confrères.