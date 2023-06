Cette commune flamande est la seule qui n’a pas recensé le moindre PV en 2022: il y a une explication logique

Onze d’entre elles ont compté moins de 100 flashs l’an dernier : Lierneux (94), Horebeke (69), La Hulpe (61), Engis (53), Vresse-Sur-Semois (52), Rendeux (43), Stoumont (34), Donceel (29), Geer (24) Herbeumont (19) et Beyne-Heusay (14).

Et une seule n’a pas vu le moindre flash crépiter : Herstappe. Ses résidents n’y sont pas forcément plus respectueux du code de la route qu’ailleurs : il faut dire que la commune à facilité, en province de Limbourg, à quelques kilomètres à l’est de Crisnée, a la particularité d’être la plus petite de Belgique. Ne comptant que 79 habitants au premier janvier dernier, la commune ne dispose que de 7 rues et que d’1,4 km de nationale. Pas de magasin, pas de poste mais un centre de toilettage, quatre fermes et un centre de wellness.

Sans doute pas assez pour inciter la zone de police de Tongres-Herstappe à y faire des contrôles.