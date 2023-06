Bagarre à la descente de la Lesse: des policiers de la "Brigade Raclette" de Molenbeek se battent avec des jeunes, 4 blessés graves

Ce mardi, Sudinfo nous apprend que, le 1er juin dernier, le team-building de cette même brigade a très mal tourné. Les policiers, qui étaient une quinzaine et en dehors de leur cadre professionnel, ont en effet croisé la route de plusieurs jeunes. “Les policiers avaient bu depuis le matin, ils étaient tous bourrés et, le problème, c’est que c’est vraisemblablement cela qui a tout déclenché lorsqu’ils ont croisé un groupe de jeunes Bruxellois âgés de 14 à 16 ans”, raconte une source au quotidien.

Une bagarre a alors éclaté entre les deux groupes et les jeunes, plus nombreux, ont visiblement pris le dessus. Le bilan est lourd : neuf policiers blessés, dont 4 graves. L’un des policiers a la mâchoire brisée après avoir reçu un violent coup de pagaie. On déplore aussi un nez cassé, des côtes cassées, un tympan perforé ou un tendon de la main déchiré.

Interrogés par Sudinfo, le parquet de Namur et le porte-parole de la police locale de Bruxelles Ouest confirment les faits mais se refusent à tout commentaire.